Atelier « L’art est un jeu d’enfant » – Créer ton perroquet Espace Monet Rollinat Fresselines, 12 juillet 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

L’été est là ! Un atelier exotique sous le signe des plumes et d’un perroquet. Au programme : dessin et peinture, empreintes de main, découpage et collage !

Pour les 5-12 ans. Tarif: 5.80€

Inscriptions obligatoires au plus tard 24h à l’avance..

2023-07-12

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Summer is here! An exotic workshop with feathers and a parrot. On the program: drawing and painting, handprints, decoupage and collage!

For 5-12 year-olds. Price: 5.80?

Must register at least 24 hours in advance.

¡El verano ya está aquí! Un taller exótico con plumas y un loro. En el programa: dibujo y pintura, huellas de manos, decoupage y collage

Para niños de 5 a 12 años. Precio: 5,80?

Inscripción con 24 horas de antelación.

Der Sommer ist da! Ein exotischer Workshop im Zeichen der Federn und eines Papageis. Auf dem Programm stehen Zeichnen und Malen, Handabdrücke, Schneiden und Collagen!

Für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Preis: 5.80 ?

Anmeldungen sind bis spätestens 24 Stunden im Voraus erforderlich.

