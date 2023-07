Atelier avec Isabelle Violette Espace Monet Rollinat Fresselines, 24 juin 2023, Fresselines.

Fresselines,Creuse

« Réalisation d’une pochade sur le motif, peinture à l’huile »

Équipement fourni : chevalet de campagne, tubes de peintures adaptés au motif, pinceaux, chiffons, tablier,

diluant, toile.

Objectifs: transmission des éléments de base pour débuter: choix du motif, se placer par rapport au motif, cadrage sur la toile (ref au nombre d’or……), croquis, commencer avec les couleurs, identifier les valeurs et les appliquer sur la toile, avancer le plus possible ( la toile doit être totalement colorée avant la fin, pour n’avoir qu’a approfondir les valeurs chez sois)

Les participants devront prévoir: un tablier de protection, de bonnes chaussures, un chapeau, de quoi faire une pause collation.

RDV à 8h30 I Tarif : 75€

Inscription au 05 55 89 27 73.

2023-06-24 fin : 2023-06-24 12:30:00. EUR.

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« Making a pochade on the motif, oil painting »

Equipment provided: easel, tubes of paint adapted to the motif, brushes, rags, apron,

thinner, canvas.

Objectives: transmission of the basic elements for getting started: choice of motif, positioning oneself in relation to the motif, framing on the canvas (ref. golden number……), sketching, starting with colors, identifying values and applying them to the canvas, moving forward as far as possible (the canvas should be totally colored before the end, so that you only have to deepen the values at home)

Participants should bring: protective apron, good shoes, hat, snack.

RDV at 8:30 am I Price: 75?

Registration at 05 55 89 27 73

« Realización de una pochade sobre el motivo, pintura al óleo »

Material proporcionado: caballete, tubos de pintura adaptados al motivo, pinceles, trapos, delantal,

diluyente, lienzo.

Objetivos: enseñarle las bases para empezar: elegir el motivo, situarse en relación con el motivo, encuadrar en el lienzo (ref. Golden ratio……), esbozar, empezar con los colores, identificar los valores y aplicarlos al lienzo, llegar hasta donde pueda (el lienzo debe estar completamente coloreado antes del final, para que sólo tenga que trabajar los valores en casa)

Los participantes deberán traer: un delantal protector, buen calzado, un sombrero y un tentempié.

RDV a las 8.30 h I Precio: 75?

Inscripciones en el 05 55 89 27 73

« Anfertigung einer Pochade auf dem Motiv, Ölgemälde »

Zur Verfügung gestellte Ausrüstung: Feldstaffelei, dem Motiv angepasste Farbtuben, Pinsel, Lappen, Schürze,

verdünner, Leinwand.

Ziele: Vermittlung der grundlegenden Elemente für den Anfang: Auswahl des Motivs, Positionierung in Bezug auf das Motiv, Bildausschnitt auf der Leinwand (siehe Goldener Schnitt……), Skizze, mit den Farben beginnen, die Werte identifizieren und sie auf die Leinwand auftragen, so weit wie möglich voranschreiten (die Leinwand muss vor dem Ende vollständig gefärbt sein, damit die Werte zu Hause nur noch vertieft werden müssen)

Die Teilnehmer sollten eine Schutzschürze, gute Schuhe, einen Hut und etwas für eine Pause mitbringen.

Treffpunkt: 8:30 Uhr I Preis: 75?

Anmeldung unter 05 55 89 27 73

