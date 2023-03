Théâtre : Coming Out Espace Molière Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône . 7 7 EUR Avec : Mehdi-Emmanuel Djaadi.

Mise en scène : Thibaut Evrard.

STAOUËLINE PRODUCTION & LIGNE DE FRONT De l’islam à sa conversion au catholicisme en passant par le protestantisme, Mehdi a fait de la question de Dieu une (en)quête obsédante. Dans ce seul en scène, qui sort des sentiers battus et du politiquement correct, Mehdi revient avec humour sur son étonnant parcours spirituel, mais aussi sur son enfance stéphanoise dans une famille d’origine algérienne, son expérience dans la délinquance, puis sa carrière de comédien formé à la Manufacture, Haute école de théâtre de Lausanne travaillant dans un milieu progressiste et athée.

Tout le monde en prend pour son grade dans cet exercice de style tonique et réconfortant, qui nous prouve qu’armé d’un bon texte, on peut décidément rire de tout. À l’Espace Molière, à 20h30.

Réservation au 03.84.40.56.20.

Réservation au 03.84.40.56.20.

Tarifs : Abonné 7 € – Normal 12 € – Réduit 10 € – Jeune 7 €.

