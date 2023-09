Festival du Jeu « Dés en Bulle » Espace Mitterrand Figeac, 23 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

La fédération Partir organise à nouveau cette année, pour le plaisir des petits et des grands, le festival du jeu « Dés en Bulle », avec un programme quotidien où les enfants pourront se faire maquiller, un espace petit enfance et les incontournables (jeux de société, multimédia, coin des livres, jeux de construction, jeux symboliques, jeux géants).

Thème du festival : le tour du monde en 6 jours !.

2023-10-23 10:00:00 fin : 2023-10-23 18:30:00. 2.5 EUR.

Espace Mitterrand Place du Foirail

Figeac 46100 Lot Occitanie



The Partir federation is organizing again this year, for the pleasure of children and adults, the game festival « Dés en Bulle », with a daily program where children can have their faces painted, a small children’s area and the essential games (board games, multimedia, book corner, construction games, symbolic games, giant games).

Theme of the festival: the world tour in 6 days!

La federación Partir organiza de nuevo este año el festival de juegos « Dés en Bulle », para el disfrute de grandes y pequeños, con un programa diario en el que los niños podrán pintarse la cara, un pequeño espacio infantil y los juegos imprescindibles (juegos de mesa, multimedia, rincón del libro, juegos de construcción, juegos simbólicos, juegos gigantes).

Tema del festival: ¡La vuelta al mundo en 6 días!

Der Partir-Verband organisiert auch in diesem Jahr zur Freude von Groß und Klein das Spielefestival « Dés en Bulle » mit einem täglichen Programm, bei dem sich die Kinder schminken lassen können, einem Kleinkindbereich und den unverzichtbaren Spielen (Gesellschaftsspiele, Multimedia, Bücherecke, Konstruktionsspiele, symbolische Spiele, Riesenspiele).

Thema des Festivals: In 6 Tagen um die Welt!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Figeac