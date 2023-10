Concert exceptionnel au profit du Secours populaire de Figeac Espace Mitterrand Figeac, 15 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

1ère partie : variétés françaises et internationales,

2ème partie : tubes des années 80.

Possibilité de danser.

Droits d’entrée : dons alimentaires, de produits d’entretien, de produits d’hygiène.

Accueil dès 15h30.

2023-10-15 15:30:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Espace Mitterrand place philibert renaud

Figeac 46100 Lot Occitanie



part 1: French and international varieties,

part 2: 80s hits.

Possibility of dancing.

Admission fees: donations of food, cleaning and hygiene products.

Welcome from 3:30 pm

parte 1: espectáculos de variedades franceses e internacionales,

parte 2: éxitos de los 80.

Posibilidad de bailar.

Entrada: donativos de alimentos, productos de limpieza e higiene.

Recepción a partir de las 15.30 h

1. Teil: Französische und internationale Varietäten,

2. Teil: Hits der 80er Jahre.

Möglichkeit zum Tanzen.

Eintrittsgelder: Spenden von Lebensmitteln, Reinigungsmitteln und Hygieneartikeln.

Empfang ab 15.30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Figeac