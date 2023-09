Thé dansant avec Joe Béatrice à Figeac Espace Mitterrand Figeac, 8 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Venez danser au son de l’orchestre Joe Béatrice !.

2023-10-08 15:00:00 fin : 2023-10-08 20:00:00. 10 EUR.

Espace Mitterrand Place du Foirail

Figeac 46100 Lot Occitanie



Come and dance to the sounds of the Joe Béatrice band!

¡Ven a bailar al son de la banda de Joe Béatrice!

Tanzen Sie zu den Klängen der Joe-Beatrice-Band!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Figeac