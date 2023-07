Arelate au siege des Amis du vieil Arles – Conférence Atelier Espace Mistral Arles, 16 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Quand la céramique raconte l’Histoire… – Par Jean Piton, archéologue, céramologue, chercheur associé au CNRS. En partenariat avec Les Amis du Vieil Arles..

2023-07-16 09:00:00 fin : 2023-07-16 . .

Espace Mistral Rue Condorcet

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



when ceramics tell the story… – By Jean Piton, archaeologist, ceramologist, associate researcher at the CNRS. In partnership with Les Amis du Vieil Arles.

cuando la cerámica cuenta la historia… – Por Jean Piton, arqueólogo, ceramista e investigador asociado del CNRS. En colaboración con Les Amis du Vieil Arles.

wenn Keramik die Geschichte erzählt… – Von Jean Piton, Archäologe, Keramologe, assoziierter Forscher am CNRS. In Partnerschaft mit Les Amis du Vieil Arles.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Arles