Dimanche en famille

Un rendez-vous familial du dimanche organisé par l’Association Capacité.

Sur inscription auprès de capacite@club-internet.fr ou 06 12 54 84 36.

Au programme de ce dimanche après-midi (14h-17h), des activités parents/enfants à faire et à vivre ensemble : voyageons entre nos mondes intérieurs et extérieurs.

• Créons ensemble un parcours sonore des émotions avec ARTHéMUSA.

• Et si la vie t’était contée ? C’est Mina Rose qui te répondra à travers ses histoires pour petits et grands.

• Et si nous faisions apparaitre ensemble notre Mandala ? Un atelier proposé par La Couleur de l’Instant.

• Amusons-nous avec les « jeux géants » et les « jeux de société » de l’association Martingale.

• Et, pour conclure, partageons un excellent goûter offert par BioCoop Camargue.

Venez avec votre bonne humeur, nous serons à l’ancien collège Mistral, 6 rue des Carmélites à Arles.

Merci à la Ville, au Département, au Réseau Parentalité d’Arles, à 13Habitat, à Biocoop et à Martingale pour leur soutien.

Espace Mistral 6 rue des carmélites 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « capacite@club-internet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0612548436 »}] [{« link »: « mailto:capacite@club-internet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

Famille Culture

Capacité