Dans le cadre de Résurgence VII – construction vivante: « architectures »béton Espace micro-folie Gramat, 17 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Projections présentées et animées par Richard Copans, réalisateur de « Architectures », série de documentaires de 26 minutes pour la télévision, diffusée sur Arte depuis 1996. Ces deux exemples d’architectures très différentes proposent une réflexion sur la construction en béton : Notre Dame de Raincy : Cette église est construite en béton en 1922/1923 par Auguste Perret, l’architecte qui développe en France l’usage du béton. Un budget limité et un chantier rapide. Un chef d’oeuvre. « Mon béton, disait-il en 1944, est plus beau que la pierre. Je le travaille, je le cisèle […], j’en fais une matière qui dépasse en beauté les revêtements les plus précieux. » La maison Unal : Une maison individuelle au milieu de la forêt d’Ardèche construite par Joël Unal sous les conseils de l’architecte Claude Haüserman-Costy. Une autoconstruction fondée sur le principe du béton projeté sur armature métallique, sans coffrage. La maison est toute en volumes arrondis, en « bulles » où l’ameublement se confond avec les parois.

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

Espace micro-folie Médiathèque de Gramat

Gramat 46500 Lot Occitanie



Screenings presented and moderated by Richard Copans, director of « Architectures », a series of 26-minute television documentaries broadcast on Arte since 1996. Notre Dame de Raincy: This church was built in concrete in 1922/1923 by Auguste Perret, the architect who developed the use of concrete in France. A limited budget and a rapid construction schedule. A masterpiece. my concrete, » he said in 1944, « is more beautiful than stone. I work it, I chisel it […], I make of it a material that surpasses in beauty the most precious coatings » The Unal house: A detached house built by Joël Unal under the guidance of architect Claude Haüserman-Costy in the middle of the Ardèche forest. A self-build project based on the principle of shotcrete on metal reinforcement, without formwork. The house is all rounded volumes, « bubbles » where the furnishings merge with the walls

Presentado y moderado por Richard Copans, director de « Architectures », una serie de documentales televisivos de 26 minutos emitidos en Arte desde 1996. Notre Dame de Raincy: Esta iglesia fue construida en hormigón en 1922/1923 por Auguste Perret, el arquitecto que desarrolló el uso del hormigón en Francia. Se construyó con un presupuesto limitado y rápidamente. Una obra maestra. mi hormigón », dijo en 1944, « es más bello que la piedra. Lo trabajo, lo cincelo […], hago de él un material que supera en belleza a los revestimientos más preciosos » La casa Unal: Una casa unifamiliar en medio del bosque de Ardèche construida por Joël Unal bajo la dirección del arquitecto Claude Haüserman-Costy. Una autoconstrucción basada en el principio del hormigón proyectado sobre armadura metálica, sin encofrado. La casa es todo volúmenes redondeados, « burbujas » donde el mobiliario se funde con los muros

Vorführungen, präsentiert und moderiert von Richard Copans, dem Regisseur von « Architectures », einer 26-minütigen Dokumentarfilmreihe für das Fernsehen, die seit 1996 auf Arte ausgestrahlt wird. Diese beiden Beispiele sehr unterschiedlicher Architekturen bieten eine Reflexion über das Bauen mit Beton: Notre Dame de Raincy: Diese Kirche wurde 1922/1923 von Auguste Perret, dem Architekten, der die Verwendung von Beton in Frankreich entwickelte, aus Beton gebaut. Ein begrenztes Budget und eine schnelle Bauzeit. Ein Meisterwerk. mein Beton », sagte er 1944, « ist schöner als Stein. Ich bearbeite ihn, ich meißle ihn […], ich mache daraus ein Material, das die wertvollsten Verkleidungen an Schönheit übertrifft. » Das Unal-Haus: Ein Einfamilienhaus inmitten der Wälder der Ardèche, das Joël Unal unter Anleitung der Architektin Claude Haüserman-Costy gebaut hat. Der Selbstbau basiert auf dem Prinzip des Spritzbetons auf Metallbewehrung, ohne Schalung. Das Haus besteht aus abgerundeten Volumen, aus « Blasen », in denen die Einrichtung mit den Wänden verschmilzt

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Vallée de la Dordogne