Randonnée au fil des saisons Espace Micro-Folie 1e et salle des fêtes Cadaujac, 19 décembre 2023

Cadaujac,Gironde

Sport et culture, en partenariat avec l’association la Rando’ Cadaujacaise.

Rendez-vous à Micro-Folie pour une visite autour de l’idée de nature, pour mieux rencontrer ensuite les espaces naturels de Cadaujac et de ses environs, avec une randonnée proposée par la « Rando Cadaujacaise ».

Une boisson chaude sera offerte à tous les participants avant le départ.

Visite commentée au musée environ de quarante minutes, suivi d’une randonnée d’une heure environ, accessible à tous.

Rendez-vous à Micro-Folie à 9h15, réservation souhaitée 06 40 98 05 37.

Espace Micro-Folie 1e et salle des fêtes Parc du Château

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sport and culture, in partnership with the Rando? Cadaujacaise association.

Join us at Micro-Folie for a visit based on the idea of nature, and then discover the natural spaces of Cadaujac and the surrounding area, with a hike proposed by the « Rando Cadaujacaise » association.

A hot drink will be offered to all participants before departure.

A forty-minute guided tour of the museum, followed by a one-hour hike, accessible to all.

Meeting point at Micro-Folie at 9.15 am, booking essential 06 40 98 05 37

Deporte y cultura, en colaboración con el Rando? Cadaujacaise.

Únase a nosotros en Micro-Folie para una visita basada en la idea de la naturaleza, y después conozca los espacios naturales de Cadaujac y sus alrededores, con una excursión organizada por el « Rando Cadaujacaise ».

A todos los participantes se les ofrecerá una bebida caliente antes de partir.

Habrá una visita guiada al museo de unos cuarenta minutos de duración, seguida de una caminata de una hora, accesible a todos.

Cita en la Micro-Folie a las 9.15 h, imprescindible reservar 06 40 98 05 37

Sport und Kultur, in Partnerschaft mit dem Verein La Rando? Cadaujacaise.

Treffpunkt ist die Micro-Folie für eine Besichtigung der Idee der Natur, um anschließend die Naturräume von Cadaujac und Umgebung bei einer von der Rando Cadaujacaise vorgeschlagenen Wanderung besser kennen zu lernen.

Vor dem Start wird allen Teilnehmern ein heißes Getränk angeboten.

Die Führung im Museum dauert etwa 40 Minuten, gefolgt von einer Wanderung von etwa einer Stunde, die für alle zugänglich ist.

Treffpunkt am Micro-Folie um 9:15 Uhr, Reservierung erwünscht 06 40 98 05 37

