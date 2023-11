Micro-Folie « Voyage en Corse » Espace Micro-Folie 1e et salle des fêtes Cadaujac, 2 décembre 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

La collection « Un voyage en Corse » offre l’accès à 500 chefs-d’œuvre issus des collections des musées de la région Corse.

Les vingt-et-un musées partenaires proposent dans cette collection de (re)découvrir la Corse à travers son riche patrimoine naturel, historique et culturel.

Visites : 11h – 13h / 14h – 15h / 16h – 16h45.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:45:00. .

Espace Micro-Folie 1e et salle des fêtes Parc du Château

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « Un voyage en Corse » collection offers access to 500 masterpieces from the collections of museums in the Corsican region.

In this collection, the twenty-one partner museums offer visitors the chance to (re)discover Corsica through its rich natural, historical and cultural heritage.

Visits: 11am – 1pm / 2pm – 3pm / 4pm – 4:45pm

La colección « Un viaje a Córcega » ofrece acceso a 500 obras maestras de las colecciones de los museos de la región corsa.

En esta colección, los veintiún museos asociados ofrecen a los visitantes la posibilidad de (re)descubrir Córcega a través de su rico patrimonio natural, histórico y cultural.

Visitas: 11:00 – 13:00 / 14:00 – 15:00 / 16:00 – 16:45

Die Sammlung « Eine Reise nach Korsika » bietet Zugang zu 500 Meisterwerken aus den Sammlungen der Museen der Region Korsika.

Die 21 Partnermuseen bieten in dieser Sammlung die Möglichkeit, Korsika durch sein reiches natürliches, historisches und kulturelles Erbe (wieder) zu entdecken.

Besichtigungen: 11 – 13 Uhr / 14 – 15 Uhr / 16 – 16.45 Uhr

