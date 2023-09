Côté coulisses : L’Espace Michel Simon Espace Michel Simon Noisy-le-Grand Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis Côté coulisses : L’Espace Michel Simon Espace Michel Simon Noisy-le-Grand, 16 septembre 2023, Noisy-le-Grand. Côté coulisses : L’Espace Michel Simon Samedi 16 septembre, 10h00 Espace Michel Simon Sur inscription A travers plusieurs visites guidées, venez découvrir tous les secrets, anecdotes et superstitions de l’EMS, de l’architecture au plateau, en passant par le métier d’éclairagiste. Créneaux de visites :

Samedi 16/09 : 10H / 11H / 12H / 14H / 15H / 16H / 17H (1h30)

RDV 10min avant l’horaire de début de visite. Espace Michel Simon Esplanade Nelson Mandela 93200 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 31 02 02 http://www.noisylegrand.fr [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6585-cote-coulisses-l-espace-michel-simon-journees-du-patrimoine.html »}] RER A Mont d’Est Noisy le Grand Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 Daniel Thomas, Direction de la Communication, Ville de Noisy-le-Grand Détails Catégories d’Évènement: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Espace Michel Simon Adresse Esplanade Nelson Mandela 93200 Noisy-le-Grand Ville Noisy-le-Grand Departement Seine-Saint-Denis Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Espace Michel Simon Noisy-le-Grand latitude longitude 48.846181;2.553132

Espace Michel Simon Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-grand/