Atelier jardinage

Gironde Atelier jardinage Espace Michel Serres Bassens, 24 janvier 2024, Bassens. Atelier jardinage Mercredi 24 janvier 2024, 14h00 Espace Michel Serres Tout public. Gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T14:00:00+01:00 – 2024-01-24T15:30:00+01:00

Fin : 2024-01-24T14:00:00+01:00 – 2024-01-24T15:30:00+01:00 Atelier jardinage

Venez seul ou en famille pour apprendre à partager votre passion du jardinage, dans le respect de la nature et de l’environnement. Plantation de fèves.

Tout public. Gratuit.

Renseignements : 07 84 18 75 20, pôle des politiques contractuelles
Espace Michel Serres
1 rue Lafayette
33530 Bassens

