Fin : 2024-01-09T18:30:00+01:00 – 2024-01-09T20:00:00+01:00 Une réunion d’information sur les travaux prévus début 2024 sur la rue du Moura, aura lieu le mardi 9 janvier, à 18h30, à l’espace Michel Serres.

Réunion publique ouverte aux riverains et aux habitants des quartiers périphériques.

Renseignements : 05 57 80 81 57

Espace Michel Serres
1 rue Lafayette
33530 Bassens

