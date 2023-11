Opération 1 Million d’arbres : nouvelle distribution de plants ! Espace Michel Serres Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Opération 1 Million d’arbres : nouvelle distribution de plants ! Espace Michel Serres Bassens, 8 décembre 2023, Bassens. Opération 1 Million d’arbres : nouvelle distribution de plants ! Vendredi 8 décembre, 18h30 Espace Michel Serres Gratuit. Sans inscription, dans la limite des stocks disponibles et avec un justificatif de domicile bassenais. Opération 1 Million d’arbres : nouvelle distribution de plants !

Distribution de plants d’arbres fruitiers (format godet – plant taille moyenne) : 1 par foyer dans la limite des stocks disponibles.

Gratuit. Sans réservation, mais avec présentation d’un justificatif de domicile bassenais.

Renseignements : 05 57 80 81 39, pôle des politiques contractuelles

Espace Michel Serres
1 rue Lafayette
33530 Bassens

