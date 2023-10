DIFFÉRENCES ET DIVERSITÉ : À NOUS DE JOUER Espace Michel Serres Bassens, 24 novembre 2023, Bassens.

DIFFÉRENCES ET DIVERSITÉ : À NOUS DE JOUER Vendredi 24 novembre, 19h30 Espace Michel Serres Entrée gratuite dans la limite des places disponibles (50 personnes)

Représentation théâtrale basée sur des recueils de parole auprès des habitantes et habitants de Bassens sur les thématiques du racisme et des discriminations. Cet événement s’inscrit dans la soirée de clôture de la Quinzaine de l’égalité qui comprend également :

14h : Atelier « cuisine du Monde ».

16h : Initiation danse africaine.

19h : Défilé « à la mode chez vous » (habit traditionnel de sa région d’origine, avec la collaboration de l’Espace Textile).

19h30 : Représentation théâtrale « Différences et diversité : à nous de jouer ».

20h30 : Auberge interculturelle et dégustation des plats concoctés plus tôt

Organisé par la ville de Bassens, en partenariat avec la compagnie Les Créants.

Espace Michel Serres 1 rue Lafayette, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

