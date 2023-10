CLÔTURE QUINZAINE – ODE À LA DIVERSITÉ Espace Michel Serres Bassens, 24 novembre 2023, Bassens.

CLÔTURE QUINZAINE – ODE À LA DIVERSITÉ Vendredi 24 novembre, 14h00 Espace Michel Serres Entrée libre

Temps de partage festif et convivial pour clôturer la Quinzaine. L’occasion de mettre à l’honneur la diversité culturelle de Bassens, de rassembler les habitants et les habitantes de la commune, après une semaine riche en questionnements, débats, et évolution d’opinions !

14h : Atelier « cuisine du Monde ».

16 : Initiation danse africaine.

19h : Défilé « à la mode chez vous » (habit traditionnel de sa région d’origine, avec la collaboration de l’Espace Textile).

19h30 : Représentation théâtrale « différences et diversité : à nous de jouer ».

20h30 : Auberge interculturelle et dégustation des plats concoctés plus tôt.

Organisé par la ville de Bassens, en partenariat avec l’Espace Textile et Les Créants.

Espace Michel Serres 1 rue Lafayette, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T14:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

