HISTOIRE DE LANGUES Espace Michel Serres Bassens, 13 novembre 2023, Bassens.

HISTOIRE DE LANGUES 13 – 23 novembre Espace Michel Serres Entrée libre pour public familial

Lectures d’histoires en français et dans plusieurs langues, selon les participants et participantes, suivies par des petits jeux réalisés à partir d’albums, pour jouer avec les langues entendues et les familles. Les histoires pourront être contées par les bénévoles de l’association, mais aussi par les parents qui le souhaitent.

Organisé par la ville de Bassens, en partenariat avec l’AFALAC 33 (Association Famille Langues Cultures)

Espace Michel Serres 1 rue Lafayette, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T13:00:00+01:00 – 2023-11-13T17:00:00+01:00

2023-11-23T13:00:00+01:00 – 2023-11-23T19:00:00+01:00