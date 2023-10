LES HÉRITIERS Espace Michel Serres Bassens, 10 novembre 2023, Bassens.

LES HÉRITIERS Vendredi 10 novembre, 18h00 Espace Michel Serres Entrée gratuite dans la limite des places disponibles (50 personnes)

Synopsis : Basé sur une histoire vraie remontant à 2009, ce film relate l’aventure d’une professeure du lycée Léon-Blum de Créteil et des élèves de sa classe de seconde, réputée la plus faible. Ensemble, ils préparent et se présentent au Concours national de la résistance et de la déportation avec pour thème : « Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi ». D’abord houleuse et frustrante, l’atmosphère va évoluer, au contact d’un rescapé des camps, et suite à l’intensité dégagée lors de la visite du Mémorial de la Shoah. (2014, 1h45).

Ciné-débat tout public, organisé par la ville de Bassens, en partenariat avec l’association Boulevard des potes, en lien avec le collège de Bassens, le Prado et le service jeunesse de la commune.

Espace Michel Serres 1 rue Lafayette, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T18:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:30:00+01:00

