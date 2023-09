Atelier jardinage Halloween Espace Michel Serres Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Atelier jardinage Halloween Espace Michel Serres Bassens, 18 octobre 2023, Bassens. Atelier jardinage Halloween Mercredi 18 octobre, 13h30 Espace Michel Serres Gratuit. Mercredi 18 octobre, de 13h30 à 16h30, espace Michel Serres

Atelier jardinage Halloween

La citrouille dans tous ses états : lanterne, soupe et gâteau

Gratuit.

Renseignements : 07 84 18 75 20 Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 18 75 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T13:30:00+02:00 – 2023-10-18T16:30:00+02:00

