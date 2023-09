Ateliers Récup et Bricolage, avec les Compagnons Bâtisseurs Espace Michel Serres Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Ateliers Récup et Bricolage, avec les Compagnons Bâtisseurs Espace Michel Serres Bassens, 4 octobre 2023, Bassens. Ateliers Récup et Bricolage, avec les Compagnons Bâtisseurs Mercredi 4 octobre, 14h00 Espace Michel Serres Gratuit. Tout public. Recyclage et construction d’objets en bois, ateliers bricolage.

Animé par les Compagnons Bâtisseurs.

Rendez-vous tous les mercredis après-midi devant l’espace Michel Serres pour être accompagné dans vos projets de bricolage ! Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 34 84 71 09 »}, {« type »: « email », « value »: « cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

bricolage récupération

Espace Michel Serres
1 rue Lafayette 33530 Bassens
Bassens
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

