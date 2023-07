Atelier bricolage et récup’ Espace Michel Serres Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Atelier bricolage et récup’ Espace Michel Serres Bassens, 19 juillet 2023, Bassens. Atelier bricolage et récup’ Mercredi 19 juillet, 14h00 Espace Michel Serres Tout public. Gratuit. Atelier de bricolage, fabrication et récupération d’objets, petits meubles, etc. Animé par les Compagnons Bâtisseurs. Rendez-vous tous les mercredis devant l’espace Michel Serres pour vous accompagner dans vos projets de bricolages. Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-bassens.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 34 84 71 09 »}, {« type »: « email », « value »: « cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00 bricolage récupération Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Espace Michel Serres Adresse 1 rue Lafayette 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville Espace Michel Serres Bassens

Espace Michel Serres Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/