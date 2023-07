Animations Quartiers d’été Espace Michel Serres Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Animations Quartiers d’été Espace Michel Serres Bassens, 7 juillet 2023, Bassens. Animations Quartiers d’été 7 juillet – 30 août Espace Michel Serres Voici le programme détaillé de l’événement, qui aura lieu du 7 juillet au 30 août inclus. Ludothèque « Ô fil du jeu » Hors les murs 7 juillet, de 16h à 19h, à l’espace Michel Serres

21 juillet, de 16h à 19h, à la résidence Beauval (avec Rythm n’ groove initiation batterie)

28 juillet, de 16h à 19h, au parc Meignan

30 août, de 16h à 19h, à l’espace Michel Serres Animations « Cultive ton jardin »

Avec Coté Sciences, les Petits Débrouillards et les Ateliers Colorés, à l’espace Michel Serres de 17h à 19h 12 juillet : laboratoire de curiosités, création de pots à semi, tag en mousse,…

9 août : les plantes, les insectes, laboratoire de curiosités,… Atelier couture – Espace textile à l’espace Michel Serres 12 juillet, de 17h à 19h

18 juillet, de 16h à 18h Initiation à la batterie – Rythm’n groove 17 et 18 juillet, de 17h à 19h, à l’espace Michel Serres

19 et 20 juillet, de 16h à 18h, au parc Meignan

21 juillet, de 16h à 18h, à la résidence Beauval Karting et Tyrolienne proposé par le Conseil citoyen à l’espace Michel Serres 18 juillet, de 15h à 18h Animations créatives «L’ar(t)bre contre les racismes »

Avec les Compagnons Bâtisseurs, les Ateliers colorés et Alifs, à l’espace Michel Serres 19 juillet, de 14h à 17h, construction collective de l’arbre

26 juillet, de 17h à 19 h, créations arts plastiques et débat sur les racismes

2 août, de 17h à 19h, décryptage de l’arbre Petits Débrouillards : La science en bas de chez toi

Bombes à graines, expérimentations et photographies végétales. 19 juillet, de 17h à 19h, à l’espace Michel Serres

26 juillet, de 17h à 19h, au parc Meignan

2 août, de 17h à 19h, à l’espace Michel Serres Création Arts Plastiques et Initiation aux échecs

Avec les Ateliers Colorés et l’Échiquier Bassenais, à l’espace Michel Serres 20 juillet, de 17h à 19h Nuit des étoiles Cap Sciences

Observation du ciel et décryptage, à l’espace Michel Serres 30 août, de 21h à 23h Ateliers de cuisine

