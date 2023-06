Journée Cultures Urbaines Espace Michel Serres Bassens, 1 juillet 2023, Bassens.

Journée Cultures Urbaines Samedi 1 juillet, 16h00 Espace Michel Serres

Journée de clôture de la saison culturelle de Presqu’île en Pages autour des cultures urbaines le samedi 1er juillet dès 16h à l’Espace Michel Serres à Bassens.

Dès 16h00 :

Skate, graff, hip-hop, beatmaking : démonstration et initiation par l’association Foksabouge

Casques en réalité virtuelle : initiez-vous à la réalité virtuelle en testant l’Oculus Quest 2 ! Conçu pour les personnes de 13 ans et plus. En partenariat avec BiblioGironde.

Mathoou B expose : toiles, planches de skate, sneakers et bombes de graff customisées grâce aux techniques du pochoir et du Posca. L’artiste Mathoou B sera présente.

« Skate in Bordeaux » par Noam Strelinger : des photos en noir et blanc pour voir le skate autrement

Espace librairie : la Librairie du Contretemps proposera une sélection de livres autour des cultures urbaines.

Jeux surdimensionnés : par la ludothèque Ô fil du jeu (Bassens)

18h30 : finale du tournoi intercommunal « King of Tetris »

19h00 : remise des prix et apéritif

20h00 : concert par le collectif Soul Rev

première partie : restitution des ateliers rap et beatmaking

Entrée libre – tout public

Restauration sur place.

Journée organisée par les bibliothécaires des 7 villes du SIVOC (Syndicat Intercommunal à Vocation Culturelle)

Espace Michel Serres 1 rue yves montand 33530 Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00