Lieu d’Accueil Enfants Parents du jeudi Espace Michel Serres, 13 avril 2023, Bassens. Lieu d’Accueil Enfants Parents du jeudi Jeudi 13 avril, 09h30 Espace Michel Serres NOUVEAU : 2ème atelier le jeudi à l’espace Michel Serres (1 rue Lafayette) – port du masque obligatoire

– lavage des mains pour les enfants et les adultes (ou gel hydro alcoolique pour les adultes)

– accueil limité à 8 familles (roulement mis en place si l’on atteint la jauge maximum)

– usage du téléphone ; en silencieux, en limiter l’utilisation au sein de la structure, les appels sont à passer à l’extérieur

Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-04-13T09:30:00+02:00 – 2023-04-13T11:30:00+02:00

