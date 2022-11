Semaine européenne de réduction des déchets « Honneur aux déchets » Espace Michel Serres Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Semaine européenne de réduction des déchets « Honneur aux déchets » Espace Michel Serres, 23 novembre 2022, Bassens. Semaine européenne de réduction des déchets « Honneur aux déchets » Mercredi 23 novembre, 14h00 Espace Michel Serres

Tout public, gratuit.

Animations autour de la réduction des déchets (fabrication d’un lombricomposteur, restauration de meubles, réutilisation des chutes de tissu…). Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine 14h à 16h : Jeux autour du développement durable – En accès libre avec la ludothèque Ô fil du jeu

Atelier couture participatif pour valoriser des chutes de tissu (fabrication linges démaquillants, etc.) – En partenariat avec Solidar’Vêt et l’Espace textile Rive Droite

Atelier participatif pour apprendre à réaliser son lombricomposteur – Avec l’association Au Ras du Sol et Bordeaux Métropole

Transformer une palette, donner une énième vie à son meuble – En partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs

Sensibilisation à la pollution des mégots – En partenariat avec Keenat

Le potager au fil des saisons : venez glaner des informations, des conseils pour l’optimisation de votre potager et vos arbres fruitiers tout au long des saisons avec la mise en place de techniques adaptées à votre situation et selon les principes de permaculture – En partenariat avec le Bocal Local 17h : Clôture de l’après-midi avec la dégustation d’une soupe de légumes concoctée par des habitantes bassenaises – En partenariat avec le comité des jardins de Sybille et Super U

2022-11-23T14:00:00+01:00

2022-11-23T18:00:00+01:00

