Annulé | Permanences numérique à l’espace Michel Serres Espace Michel Serres, 18 novembre 2022, Bassens. Annulé | Permanences numérique à l’espace Michel Serres Vendredi 18 novembre, 17h00 Espace Michel Serres Les agents de l’Espace Public Numérique vous accompagneront au mieux dans toutes vos démarches administratives et dans la découverte du numérique. N’hésitez pas à venir les rencontrer. Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les agents de l’Espace Public Numérique vous accompagneront au mieux dans toutes vos démarches administratives et dans la découverte du numérique. N’hésitez pas à venir les rencontrer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T17:00:00+01:00

2022-11-18T18:30:00+01:00

