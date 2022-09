Santé-vous bien à Bassens : initiation marche nordique Espace Michel Serres, 6 octobre 2022, Bassens.

Santé-vous bien à Bassens : initiation marche nordique Jeudi 6 octobre, 09h30 Espace Michel Serres

Gratuit

Chaque jeudi, venez découvrir la marche nordique féminine avec un encadrant diplômé de la ville de Bassens handicap visuel;handicap psychique;handicap auditif;handicap moteur vi;pi;hi;mi

Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine nature. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance accessible à tous, la marche, et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps. Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher plus longtemps. L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 80% des chaînes musculaires. La dépense énergétique est équivalente à un petit footing. Cette activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse ainsi à tous les publics, quels que soient votre âge et votre condition physique.



