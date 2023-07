Théâtre jeune public – A tant vouloir voler Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc, 27 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Pomme et Prune son siamoises de robe. Elles vont vous raconter une histoire à la fois drôle et touchante, entre rire et questionnement…, celle de Titoine et Lola-Lune. Titoine « le petit garçon blond, aux yeux bleus » s’envole avec Lola-Lune, » la petite.

Espace Michel Croz -EMC2

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Pomme and Prune are Siamese twins. They’ll tell you a story that’s both funny and touching, between laughter and questioning… the story of Titoine and Lola-Lune. Titoine, « the blond-haired, blue-eyed boy », flies off with Lola-Lune, « the little girl ».

Pomme y Prune son siamesas. Te contarán una historia divertida y conmovedora a la vez, entre risas y preguntas… la historia de Titoine y Lola-Lune. Titoine, « el niño rubio de ojos azules », se va con Lola-Lune, « la pequeña

Pomme und Prune sind siamesische Zwillinge im Kleid. Sie werden Ihnen eine Geschichte erzählen, die zugleich lustig und rührend ist, zwischen Lachen und Fragen…, die Geschichte von Titoine und Lola-Lune. Titoine, « der kleine blonde Junge mit den blauen Augen », fliegt mit Lola-Lune, « dem kleinen Mädchen », weg.

