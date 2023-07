Musique du monde – Bleus – Fatoumata Diawara Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc, 24 novembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

En quelques années, Fatoumata Diawara est devenue incontournable. Reconnue comme l’une des plus belles voix de l’Afrique moderne, l’artiste multiplie les collaborations aux côtés de figures comme Gorillaz, Disclosure,-M-, etc. Elle synthétise à la fois.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:30:00. EUR.

Espace Michel Croz -EMC2

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In just a few years, Fatoumata Diawara has become a household name. Recognized as one of the most beautiful voices of modern Africa, the artist has multiplied her collaborations with the likes of Gorillaz, Disclosure, -M- and others. She synthesizes both

En pocos años, Fatoumata Diawara se ha convertido en una fuerza a tener en cuenta. Reconocida como una de las mejores voces del África moderna, la artista ha colaborado ampliamente con artistas de la talla de Gorillaz, Disclosure y -M-, entre otros. Combina

Innerhalb weniger Jahre ist Fatoumata Diawara zu einer festen Größe geworden. Sie ist als eine der schönsten Stimmen des modernen Afrikas bekannt und arbeitet mit Größen wie Gorillaz, Disclosure, -M- und vielen anderen zusammen. Sie vereint

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc