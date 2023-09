PREPARATION MENTALE FACE AU RISQUE – Rencontre débat avec la Patrouille de France et l’équipe de voltige Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc, 14 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

En situation de risque, le mental est sollicité au maximum. Comment développer ses habiletés mentales et cognitives pour optimiser sa performance ? Réponses et débat avec la Patrouille de France et l’équipe de voltige aérienne.

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 22:00:00. .

Espace Michel Croz -EMC2

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



In risk situations, the mind is called upon to the maximum. How can you develop your mental and cognitive skills to optimize your performance? Answers and debate with the Patrouille de France and the aerobatics team.

En situaciones de riesgo, la mente se exige al máximo. ¿Cómo desarrollar sus capacidades mentales y cognitivas para optimizar su rendimiento? Respuestas y debate con la Patrouille de France y el equipo de acrobacia aérea.

In Risikosituationen wird der Geist maximal beansprucht. Wie kann man seine mentalen und kognitiven Fähigkeiten entwickeln, um seine Leistung zu optimieren? Antworten und Diskussion mit der Patrouille de France und dem Kunstflugteam

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc