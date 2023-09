AMBIANCE GRAND FROID ! Rencontre avec Lise Billon, le GMHM, l’ENSA et l’IRBA Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc, 13 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Ce que la science nous dit de l’adaptation et de la résistance du corps humain au grand froid..

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 22:00:00. .

Espace Michel Croz -EMC2

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



What science tells us about the human body’s adaptation and resistance to extreme cold.

Lo que la ciencia nos dice sobre la adaptación y resistencia del cuerpo humano al frío extremo.

Was die Wissenschaft über die Anpassung und Widerstandsfähigkeit des menschlichen Körpers an extreme Kälte sagt.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc