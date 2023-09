LA GRAVITÉ DE L’IMPESANTEUR Projection débat avec Etienne Klein et François Damilano Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc, 8 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

A partir d’une traversée épique des Grandes Jorasses, réflexion sur la montagne sentinelle du dérèglement climatique et son impact sur la pratique de l’alpinism. Avec Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences et François Damilano, guide..

2023-10-08 18:00:00 fin : 2023-10-08 20:00:00. .

Espace Michel Croz -EMC2

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Based on an epic traverse of the Grandes Jorasses, a reflection on the mountain as sentinel of climate change and its impact on mountaineering. With Etienne Klein, physicist and philosopher of science, and François Damilano, guide.

Basado en una travesía épica de las Grandes Jorasses, una reflexión sobre la montaña como centinela del cambio climático y su impacto en el alpinismo. Con Etienne Klein, físico y filósofo de la ciencia, y François Damilano, guía.

Ausgehend von einer epischen Überquerung der Grandes Jorasses, Reflexion über den Berg als Wächter des Klimawandels und seine Auswirkungen auf die Praxis des Bergsteigens. Mit Etienne Klein, Physiker und Wissenschaftsphilosoph, und François Damilano, Bergführer.

