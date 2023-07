Théâtre – La mort d’une montagne Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc, 6 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Le spectacle fera l’ouverture de la Fête de la science à Chamonix qui se tiendra du 6 au 16 octobre 2023. Rochebrune, village imaginaire, est en alerte depuis que se produisent des éboulements sur les massifs à cause du changement climatique..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 20:00:00.

Espace Michel Croz -EMC2

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The show will open the Fête de la science in Chamonix from October 6 to 16, 2023. Rochebrune, an imaginary village, has been on the alert for landslides in the mountains due to climate change.

El espectáculo inaugurará la Fiesta de la Ciencia de Chamonix del 6 al 16 de octubre de 2023. Rochebrune, un pueblo imaginario, ha estado en alerta por los corrimientos de tierra en las montañas como consecuencia del cambio climático.

Die Aufführung wird die Fête de la science in Chamonix eröffnen, die vom 6. bis 16. Oktober 2023 stattfindet. Das imaginäre Dorf Rochebrune ist in Alarmbereitschaft, seit es aufgrund des Klimawandels zu Erdrutschen an den Bergmassiven kommt.

