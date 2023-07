Cirque- Danse- Musique Tap Factory Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc, 30 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Tap Factory c’est un savant mélange de claquettes, danse urbaine percussions et acrobaties mené tambour battant par une troupe d’artistes reconnus mondialement. Après avoir conquis un très large public, ils posent leurs valises à Chamonix sur la scène.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 20:30:00. EUR.

Espace Michel Croz -EMC2

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Tap Factory is a skilful blend of tap dance, urban dance, percussion and acrobatics led by a troupe of world-renowned artists. After winning over a very large audience, they’re back in Chamonix on the Tap Factory stage.

Tap Factory es una hábil mezcla de claqué, danza urbana, percusión y acrobacia dirigida por una troupe de artistas de renombre mundial. Tras conquistar a un público numeroso, vuelven a Chamonix con el

Tap Factory ist eine gekonnte Mischung aus Stepptanz, urbanem Tanz, Percussion und Akrobatik, die von einer Gruppe weltweit anerkannter Künstler auf die Spitze getrieben wird. Nachdem sie ein sehr großes Publikum erobert haben, stellen sie ihre Koffer in Chamonix auf der Bühne auf.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc