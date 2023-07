Animations, spectacles et activités variées vous attendent à Castelnau-d’Estrétefonds Espace Michel Colucci – Salle des Fêtes de Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds, 16 septembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Depuis plus de 10 ans… Les journées européennes du patrimoine sont organisées par l’association « Vivre & Connaître Castelnau » en partenariat avec la ville de Castelnau-d’Estrétefonds.

Samedi 16 septembre 2023

15h-17h : Visites commentées des orgues Cavaillé Coll en l’église Saint-Martin par Alain Andorno.

19h-23h : Marché Gourmand de producteurs animé par l’orchestre Mylène Angels. À l’espace Colucci.

Spectacle nocturne de Cerfs-volants lumineux, rare et spectaculaire : « L’envol des lumières » par « Cerfs-volants & cie ». À l’espace Colucci.

Dimanche 17 septembre 2023

10h-18h : marché des Artisans-Créateurs avec la démonstration d’un chapelier « La Paillole de Septfonds ».

10h et 11h : en petit train, une visite des Hauts de Castelnau, de la maison Boisselet et explication sur le plan sur le fonctionnement du four Hoffmann de la briqueterie.

11h30 : apéritif offert par « Vivre & Connaître Castelnau » animé par le groupe historique COMHA et le Quadrille de la Belle Epoque. Petits et grands, venez costumés !

12h : restauration sur place et toute la journée.

13h30 : navette petit train (horaires affichés sur place), de l’espace Colucci au château, aller-retour.

14h : animations du marché des Artisans-Créateurs par l’école de cirque « çacirkule », ainsi que danse par « Créadanse » et contes…

14h-17h : la comtesse de Cambolas vous invite au château ! Visites guidées théâtralisées par les élèves de l’école des Sens et visites guidées de l’église.

18h30 : apéritif-concert « La Tribù de Bergame », offert par la Ville.

– Buvette & Restauration sur place les 2 journées.

– Animations enfants toute la journée : maquillage, balades à poneys, animaux de la ferme et châteaux gonflables – Gratuits.

– Visites, spectacles, animations, apéritifs et concert – Gratuits.

– Tout le programme est à retrouver sur : www.castelnau-estretefonds.fr/les-journees-du-patrimoine-2023

Espace Michel Colucci – Salle des Fêtes de Castelnau d’Estrétefonds 8 avenue de Montauban, 31620 Castelnau-d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie 06 71 61 28 05 [{« link »: « http://www.castelnau-estretefonds.fr/les-journees-du-patrimoine-2023 »}] Castelnau d’Estrétefonds est une commune située dans le nord du département de la Haute-Garonne, dans la région du Frontonnais. Sa population s’élève à environ 6 700 habitants. Castelnau d’Estrétefonds fait partie de l’unité urbaine de Toulouse.

La commune abrite l’un des plus grands pôles multimodaux de France, la zone Eurocentre.

Le patrimoine architectural de la commune comprend trois immeubles protégés au titre des Monuments historiques : le calvaire, classé en 1979, le château, classé en 1992, et l’église Saint-Martin, inscrite au titre des Monuments historiques en 2001, qui abrite les célèbres orgues Cavaillé-Coll. Accès par la D820. Autoroute A62. Gare de Castelnau d’Estrétefonds.

