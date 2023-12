Vœux 2024 à la population estrétefontaine Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne Vœux 2024 à la population estrétefontaine Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds, 19 janvier 2024 18:00, Castelnau-d'Estrétefonds. Vœux 2024 à la population estrétefontaine Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Estrétefontains, nouveaux arrivants, commerçants, présidents des associations… Vous êtes chaleureusement invités ! La Maire Sandrine Sigal présentera ses voeux le vendredi 19 janvier 2023 à 19h à l’Espace Colucci. Suivi d’un cocktail dinatoire offert par la municipalité. Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie Espace Michel Colucci (Salle des fêtes)

