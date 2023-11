Loto – Association « Vivre et Connaître Castelnau – Castelnau d’Estrétefonds 9 Décembre 2023 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne Loto – Association « Vivre et Connaître Castelnau – Castelnau d’Estrétefonds 9 Décembre 2023 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds, 9 décembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Loto – Association « Vivre et Connaître Castelnau – Castelnau d’Estrétefonds 9 Décembre 2023 Samedi 9 décembre, 19h30 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 1 carton : 3€ – 1 plaque de 4 cartons: 10€ – 1 plaque de 6 cartons: 12€ – 1 plaque de 8 cartons: 15€ – 2 plaques de 6 cartons: 20€ Loto « Vivre et Connaître Castelnau » Espace Colucci à Castelnau d’Estrétefonds

9 Décembre 2023 – ouverture 19h30 –

Nombreux lots :

Bons d’achat de 30 à 300€ –

restaurants – bowling – places de spectacles – jambons et bien d’autres lots…

12 parties : quine, double quine, carton plein

2 parties en carton sec

Buvette : pizza, sandwich – pâtisserie Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie Espace Michel Colucci (Salle des fêtes)

2023-12-09T19:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

