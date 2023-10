HALLOWEEN PARTY Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne HALLOWEEN PARTY Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds, 21 octobre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. HALLOWEEN PARTY Samedi 21 octobre, 14h00 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Entrée payante, prix libre pour l’association des parents d’élèves Venez vous amuser de 14H à 20H, ateliers créatifs, maquillage, spectacle, contes et lectures dans la cabane de la sorcière et TOMBOLA, PLAYMOBIL… Buvette sur place (barbe à papa, crêpes, pop corn, bonbons, boissons…).

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00

Dates et horaires: 2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00

