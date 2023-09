Cet évènement est passé Réunion publique sur les biodéchets mardi 19 septembre – 18h30 – Espace Colucci Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Haute-Garonne Réunion publique sur les biodéchets mardi 19 septembre – 18h30 – Espace Colucci Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds, 19 septembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Réunion publique sur les biodéchets mardi 19 septembre – 18h30 – Espace Colucci 19 et 20 septembre Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Entrée libre A partir du 1er janvier 2024, tous les biodéchets devront être collectés séparément, en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte anti-gaspillage pour une économie circulaire (loi AGEC). Les collectivités devront proposer des solutions permettant aux particuliers d’effectuer ce tri à la source. Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie Espace Michel Colucci (Salle des fêtes)

8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T18:30:00+02:00 – 2023-09-19T20:00:00+02:00

2023-09-20T20:00:00+02:00 – 2023-09-20T20:30:00+02:00 biodechet environement Détails Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds, Haute-Garonne Autres Lieu Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Adresse 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d'Estrétefonds Ville Castelnau-d'Estrétefonds Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d'Estrétefonds latitude longitude 43.786114;1.356759

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d'Estrétefonds Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-d'estretefonds/