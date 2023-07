Les journées du Patrimoine 2023 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Les journées du Patrimoine 2023 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d'Estrétefonds, 16 septembre 2023, Castelnau-d'Estrétefonds. Les journées du Patrimoine 2023 16 et 17 septembre Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Depuis plus de 10 ans… Les journées du Patrimoine sont organisées par l'association « Vivre & Connaître Castelnau » en partenariat avec la Ville de Castelnau d'Estrétefonds. > Samedi 16 septembre 2023 : 15h-17h : Visites commentées des orgues Cavaillé Coll en l'église Saint-Martin par Alain Andorno.

19h-23h : Marché Gourmand de producteurs animé par l’orchestre Mylène Angels. Espace Colucci.

Spectacle nocturne de Cerfs-volants lumineux, rare et spectaculaire : « L'Envol des lumières » par « Cerfs-volants & cie ». Espace Colucci. > Dimanche 17 septembre 2023 : 10h-18h : Marché des Artisans-Créateurs avec la démonstration d'un chapelier « La Paillole de Septfonds ».

10h et 11h : En petit train – Visite des Hauts de Castelnau – Maison Boisselet, explication sur plan, du fonctionnement du four Hoffmann de la briqueterie.

11h30 : Apéritif offert par « Vivre & Connaître Castelnau » animé par le groupe historique COMHA et le Quadrille de la Belle Epoque. Petits et grands, venez costumés !

12h : Restauration sur place et toute la journée.

13h30 : Navette petit train (horaires affichés), Espace Colucci/château et retour.

14h : Animations du marché des Artisans-Créateurs par l’école de cirque « çacirkule », danse par « Créadanse », contes…

14h-17h : La Comtesse de Cambolas vous invite au château ! Visites guidées théâtralisées par les élèves de l'École des Sens – Visites guidées de l'église.

18h30 : Apéritif-concert La Tribù de Bergame, offert par la Ville. Buvette & Restauration sur place les 2 journées

Animations enfants toute la journée : maquillage, balades à poneys, animaux de la ferme, châteaux gonflables – Gratuits

Visites, spectacle, animations, apéritifs, concert – Gratuits

Programme à retrouver sur : www.castelnau-estretefonds.fr/les-journees-du-patrimoine-2023 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d'Estrétefonds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

