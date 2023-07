Forum des associations et Fête du Sport ! Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Le Samedi 2 septembre 2023 – 13h30>18h : Forum des associations : se rencontrer, s'informer, s'inscrire… Espace Colucci Retrouvez chaque année, le premier week-end de septembre le forum des associations. Pour vous rencontrer, vous informer sur les conditions et modalités d'adhésion et vous inscrire dès le début des cours.

Les associations se font une joie chaque année d’échanger avec vous et sont heureuses de vous présenter leur activité.

Entrée libre Le dimanche 3 septembre – 10h>16h : Fête du Sport : Venez découvrir quel sportif vous êtes ! Complexe Sportif Fondada, Plaine des sports Jacques Robert, Base nautique…

Programme détaillé à venir…

