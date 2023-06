Pièce de théâtre » Papa?…Maman?… » Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds, 18 juin 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Pièce de théâtre » Papa?…Maman?… » Dimanche 18 juin, 18h00 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 5 € gratuit moins de 12 ans

« Papa… ? Maman….. ? »

« Cette année, les élèves de l’Atelier Ados de l’École des Sens ont longuement réfléchi et discuté avant de choisir la thématique de leur spectacle et par quel angle d’approche ils désiraient l’aborder.

« Papa…? Maman…? » nous parle de difficultés rencontrées par des jeunes, ces personnages qu’ils ont créés, sortis de leurs imaginations, dans les rapports qu’ils ont avec leurs parents… de ce qu’ils en disent, de ce qu’ils en vivent, de ce qu’ils s’en confient, de ce qu’ils en subliment à travers le théâtre…

Comme un clair-obscur, ils nous font passer du rire aux larmes, du mal-être aux élans de vie et à la soif de bien-être… »

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact.ecoledessens@gmail.com »}] Espace Michel Colucci (Salle des fêtes)

8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T18:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:15:00+02:00

2023-06-18T18:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:15:00+02:00

théâtre adolescent