Spectacle « Le facteur n’est pas passé » Mercredi 14 juin, 20h00 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 7€ gratuit moins de 12 ans

« Chers habitantes et habitants de Castelnau D’Estrétefonds,

Vous avez certainement remarqué des choses étranges ces derniers temps… Vous ne voyez pas? Mais si… Souvenez-vous… N’avez-vous pas senti comme la factrice détourne le regard et évite les conversations d’un air gêné? N’avez-vous pas été étonnés que vos amis ne mentionnent pas la carte que vous leur avez envoyée lors de votre dernier voyage? Ah oui… Cela vous revient à l’esprit à présent…

Et si vous êtes tous réunis ce 14 juin au soir, ce n’est pas par hasard… »

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d'Estrétefonds Castelnau-d'Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

2023-06-14T20:00:00+02:00 – 2023-06-14T22:00:00+02:00

