Réunion d’information sur le PLU Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds, 13 juin 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Réunion d’information sur le PLU Mardi 13 juin, 19h00 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes)

• Cette réunion d’information vise à présenter les objectifs de la révision du PLU, le contexte réglementaire ainsi que les enjeux soulevés, dans le cadre du diagnostic qui constitue la première étape de la procédure.

• Tous les administrés sont invités à venir prendre connaissance de ces premiers éléments.

• Pour rappel : un registre de la concertation est mis à disposition du public en mairie et en ligne, tout au long de la procédure et jusqu’à la délibération d’arrêt du projet pour permettre à chacun d’apporter ses réflexions, ses réclamations et ses remarques.

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie Espace Michel Colucci (Salle des fêtes)

8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T19:00:00+02:00 – 2023-06-13T21:00:00+02:00

2023-06-13T19:00:00+02:00 – 2023-06-13T21:00:00+02:00