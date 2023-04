Salon Playmobil Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d'Estrétefonds Catégories d’Évènement: Castelnau-d'Estrétefonds

Salon Playmobil
15 et 16 avril
Espace Michel Colucci (Salle des fêtes)
3,50€ l'entrée
Salon playmobil à Castelnau d'Estretefonds

Ils reviennent vous redonner le sourire pour une nouvelle exposition avec de nouveaux thèmes: Les Vikings raid sur l’Angleterre, la croisière des princesses, On se retrouve au parc, la ferme, les pirates de la côte, le royaume des sirènes, les croisades…

Et pour le plaisir des petits et des grands, vous pourrez customiser des playmobil à l’atelier création et acheter des pièces détachées et personnages à l’unité.

Une buvette sera tenue par l'APEL St Martin.

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes)
8 avenue de Montauban
31620 Castelnau d'Estrétefonds
Castelnau-d'Estrétefonds
Haute-Garonne
Occitanie

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00

2023-04-16T09:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:00:00+02:00

