Le Printemps des Arts – Onzième édition dédiée à Rémy Peyranne Espace Michel Colucci, 18 mars 2023, Castelnau-d'Estrétefonds.

Le Printemps des Arts – Onzième édition dédiée à Rémy Peyranne 18 – 25 mars Espace Michel Colucci

Exposition d’Art – Peinture, Sculpture, Photographie – du samedi 18 mars au 25 mars 2023 de 10h à 12h / 14h à 18h à l’Espace Michel Colucci de Castelnau d’Estrétefonds :

Espace Michel Colucci 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

Vernissage et remise des Prix, le samedi 18 mars à 18h30.

Remise des Prix du Public, le samedi 25 mars à 17h.

Entrée libre

Invités d’honneur :

JEAN-LUC BEAUFILS, Artiste-peintre, internationalement reconnu.

SYLVAIN DORBAN, Artiste sculpteur.

Avec la participation exceptionnelle de l’Auteur-Illustrateur-Street Artiste OLIVIER GINER.

Le Printemps des Arts demeure l’une des manifestations les plus attendues, non seulement par la population estrétefontaine mais aussi par les artistes de tous styles qui composent le tissu culturel de l’ensemble de la région toulousaine. Cette année, pour ses 11 ans, la ville met à l’honneur des artistes exceptionnels à l’Espace Colucci. Les enfants seront également conviés à découvrir et partager des moments créatifs. De nombreuses animations seront proposées comme la réalisation d’une grande silhouette par Olivier Giner. Les jeunes artistes et les intervenants à l’École des Sens ainsi que les Arteurs Art Maker sont invités à pprésenter leurs œuvres…

Date limite des candidatures, attention places limitées et inscription gratuite : Vous avez jusqu’au dimanche 19 février 2023 pour vous inscrire. Les inscriptions au-delà de cette date ne seront pas prises en compte. Nous vous confirmerons la validation de votre inscription par courriel.

Inscription en ligne sur google form avant le 19 février 2023 :



