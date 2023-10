Une heure de voyage dans l’univers Espace mendès france Poitiers, 13 mai 2023, Poitiers.

Dans le planétarium, sous la voûte céleste un spectacle saisissant est proposé. Plus de deux mille étoiles entrent en scène et nous font découvrir des constellations ouvrant les portes aux histoires de la mythologie, aux distances et à la taille des étoiles.

Espace mendès france 1 place de la Cathédrale, Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 50 33 08 http://emf.fr https://www.facebook.com/mendesfrancepoitiers;https://twitter.com/emfpoitiers [{« type »: « link », « value »: « http://emf.fr »}] L’Espace Mendès France doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de l’éducation populaire, qui, à la fin des années 1970, sont allés à la rencontre des habitants, dans la rue, pour débattre de sujets scientifiques et démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante. L’Espace Mendès France est l’un des centre de culture scientifique, technique et industrielle les plus actifs de France, et est reconnu pour la qualité et la diversité de ses activités. Il affiche trois missions : * populariser la recherche, ses résultats et ses métiers, * éduquer aux sciences et aux techniques, * entretenir les débats sur les enjeux sociaux et culturels. Les actions sont menées en partenariat avec l’université, les grands organismes de recherche, une myriade d’associations et de structures, et avec le soutien de la ville de Poitiers, de la région Poitou-Charentes et des ministères de l’éducation nationale, de la recherche et de la culture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

