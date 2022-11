Habiter son quartier Espace Mendès France Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Table ronde avec le sociologue Renaud EPSTEIN, le groupe de réflexion et d’actions TERR’O et les habitants de la Cité des Sables. Espace Mendès France Impasse de la Cathédrale, Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://ma-poitiers.fr/events/retour-sur-le-pied-dans-les-sables/ »}] Dans la continuité de la résidence d’architecture « Le pied dans Les Sables », Renaud EPSTEIN, professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et auteur du livre « On est bien arrivés : un tour de France des grands ensembles » rencontre le groupe de réflexion et d’actions TERR’O et les habitants de la barre Normandie-Niemen, dans le quartier des Trois-Cités à Poitiers. CLIQUEZ ICI pour tout savoir sur la résidence d’architecture _ Un événement proposé par l’Espace Mendès France, en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine. Une résidence coordonnée par le Réseau des Maisons de l’Architecture,

avec le soutien du Conseil National de l’Ordre des Architectes, du Ministère de la Culture, la Ville de Poitiers, Ekidom, le CSC des Trois-Cités et Loc’Action.

