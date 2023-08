« Femmes en course : de Paris-Madrid aux remparts » Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente Saint-Cybard Catégories d’Évènement: Charente

Saint-Cybard « Femmes en course : de Paris-Madrid aux remparts » Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente Saint-Cybard, 15 septembre 2023, Saint-Cybard. « Femmes en course : de Paris-Madrid aux remparts » 15 – 17 septembre Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente Gratuit. Entrée libre. Le circuit des remparts et l’Espace mémoriel ont décidé de mettre à l’honneur les femmes pilotes. De nombreuses archives photographiques y retraceront le parcours de femmes pilotes, de Camille du Gast, première femme française pilote de course en 1901, à Michèle Mouton, qui battra le record du tour au Circuit des Remparts en 1988 avec la 205 Turbo 16, en passant par Odette Siko, qui reste à ce jour la femme la mieux classée aux 24 Heures du Mans depuis 1932.

Qu'elles soient connues ou qu'elles soient restées dans l'ombre, c'est un hommage puissant rendu à leur courage et à leur combativité.

Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente
34 rue de Genève, 16000 Angoulême
Saint-Cybard

Exposition permanente présentant les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire locale se découvre au travers de la présentation d'archives, d'objets, mais également par les témoignages recueillis auprès de résistants et déportés charentais.

